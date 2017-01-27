Центробанк РФ уличил банк «Развитие» в выводе 4 млрд рублей

В банке «Развитие», лишенном лицензии 10 октября 2016, назначенная Центральным Банком РФ временная администрация обнаружила признаки вывода активов путем кредитования технических заемщиков, а также заемщиков, заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, на общую сумму около 4 миллиардов рублей.

«Временная администрация по управлению КБ «Развитие» в ходе проведения обследования его финансового состояния выявила в действиях бывшего руководства и собственников банка признаки вывода активов посредством кредитования технических заемщиков, а также заемщиков, заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, на общую сумму порядка 4 миллиарда рублей», - цитирует сообщение пресс-службы Регулятора ПРАЙМ.

Кроме того, временная администрация установила факт вывода из банка в преддверии отзыва у него лицензии ликвидного обеспечения по кредитным договорам на сумму более 2,8 миллиарда рублей.

При этом стоимость активов банка оценивается на уровне 2,7 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами, превышающей 5,5 миллиарда рублей, в том числе перед физическими лицами в размере более 4,3 миллиарда рублей. Таким образом, «дыра» в капитале банка оценивается на уровне 2,8 миллиарда рублей.

По данным БИР Аналитик, на 1 сентября банк занимал 234 место в банковской системе РФ с активами 9,5 миллиарда рублей, собственные средства составляли 1,3 миллиарда рублей, средства населения - 5,2 миллиарда рублей.