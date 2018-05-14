Центробанк создаст из банка «Траст» отхожее место

Новым фактическим владельцем банков «Траст» и «Рост банк» стал Центробанк, который профинансировал проблемные участки структур, приобретя себе в актив 99,9% их акций.

Регулятор выделил на докапитализацию «Траста» 300 млн рублей, в капитал «Рост банка» - 350 млн рублей.

Со временем ЦБ планирует создать на базе «Траста» банк «плохих» активов, куда будут переданы проблемные активы объемом 1,1 трлн рублей, включая активы «Рост банка» и «Автовазбанка», а также часть активов после разделения «Промсвязьбанка», передает Interfax.