Центробанк создаст из банка «Траст» отхожее место
Новым фактическим владельцем банков «Траст» и «Рост банк» стал Центробанк, который профинансировал проблемные участки структур, приобретя себе в актив 99,9% их акций.
Регулятор выделил на докапитализацию «Траста» 300 млн рублей, в капитал «Рост банка» - 350 млн рублей.
Со временем ЦБ планирует создать на базе «Траста» банк «плохих» активов, куда будут переданы проблемные активы объемом 1,1 трлн рублей, включая активы «Рост банка» и «Автовазбанка», а также часть активов после разделения «Промсвязьбанка», передает Interfax.
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