Центробанк сообщил о выпуске золотой монеты весом 5 кг
Банк России планирует выпустить памятную золотую монету номиналом 50 рулей и весом пять килограммов. Всего будет изготовлено пять памятных монет к 175-летию сберегательного дела в России.
На оборотной стороне монет расположены фрагменты гравюр, агитационных и рекламных плакатов, отражающих разные этапы развития сберегательного дела в России.
На золотой монете номиналом 50 рублей будет фрагмент плаката с изображением механизатора на тракторе. Тираж такой монеты составит 700 штук.
Регулятор впервые выпустил рекордную 3-килограммовую монету в 2009 году, напоминает «Интерфакс».
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