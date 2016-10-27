Центробанк сообщил о выпуске золотой монеты весом 5 кг

Банк России планирует выпустить памятную золотую монету номиналом 50 рулей и весом пять килограммов. Всего будет изготовлено пять памятных монет к 175-летию сберегательного дела в России.

На оборотной стороне монет расположены фрагменты гравюр, агитационных и рекламных плакатов, отражающих разные этапы развития сберегательного дела в России.

На золотой монете номиналом 50 рублей будет фрагмент плаката с изображением механизатора на тракторе. Тираж такой монеты составит 700 штук.

Регулятор впервые выпустил рекордную 3-килограммовую монету в 2009 году, напоминает «Интерфакс».