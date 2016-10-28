Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 10 процентов годовых

Совет директоров Центрального Банка РФ на совещании 28 октября 2016 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 10 процентов годовых.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЦБ РФ.

Как отметили в Регуляторе, снижение инфляционных ожиданий, скорее всего, будет неустойчивым, поскольку в замедление темпов роста потребительских цен значительный вклад вносят временные факторы.

Ранее в 2016 году Центробанк РФ уже дважды снижал ключевую ставку — в июне и сентябре.