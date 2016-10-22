Центробанк рассказал о проблемах банка РПЦ «Пересвет»
Проблемы банка РПЦ "Пересвет" связаны с активным кредитованием проектов строительной отрасли. Как сообщили в пресс-службе Центробанка России, сейчас временная администрация проводит анализ активов и обязательств банка.
Временная администрация также изучает информацию об операциях и сделках, проведенных прежними руководителями банка с отдельными юридическими и физическими лицами.
Регулятор с 21 октября назначил временную администрацию по управлению банком "Пересвет" сроком на шесть месяцев в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам, напоминает «Интерфакс».
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