Центробанк РФ прогнозирует инфляцию от 5,5 до 6 процентов по итогам 2016 года
По мнению директора департамента денежно-кредитной политики Центрального Банка РФ Игоря Дмитриева, по итогам 2016 года инфляция в России окажется ближе к показателю 5,5 процента, чем к 6 процентам.
- По инфляции мы вполне на целевой траектории, выходим на 5,5 процента или несколько выше по итогам года. Скорее ближе к 5,5 процента, чем к 6 процентам. Эта траектория ведет нас к целевому уровню, - цитирует Дмитриева ТАСС.
В то же время первый заместитель председателя Центробанка РФ Дмитрий Тулин, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, считает что при нынешней инфляции ставки по банковским депозитам следует поддерживать на уровне 6-8 процентов, а ключевую ставку – на уровне 10 процентов.
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