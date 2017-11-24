Центробанк предложил увеличить золотой запас России
Первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов заявил, что России необходимо увеличивать долю золота в международных резервах.
Он отметил, что каждая страна сама для себя определяет, что является для нее максимальным значением золота в запасах.
На данный момент доля золота в резервах по итогам сентября составляет 17,33%, отмечает ТАСС.
Сообщается, что запасы золота в резервах РФ за сентябрь 2017 года увеличились на 2% и на 1 октября составили 1 тысячу 779,12 тонны.
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