Центробанк предложил увеличить золотой запас России

Первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов заявил, что России необходимо увеличивать долю золота в международных резервах.

Он отметил, что каждая страна сама для себя определяет, что является для нее максимальным значением золота в запасах.

На данный момент доля золота в резервах по итогам сентября составляет 17,33%, отмечает ТАСС.

Сообщается, что запасы золота в резервах РФ за сентябрь 2017 года увеличились на 2% и на 1 октября составили 1 тысячу 779,12 тонны.