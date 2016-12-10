Центробанк отнесся спокойно к сообщениям о кибератаках

Вероятность системного сбоя в российских банках из-за действий хакеров крайне невелика. Такое мнение высказал первый зампред Центробанка России Сергей Швецов.

По его словам, банковская система страны готова к хакерским атакам, но нужно продолжать развиваться дальше. "Хакеры быстро развиваются, поэтому нам надо оперативно развивать наши институты, защищающие нас от хакерских атак", - отметил Швецов.

2 декабря ФСБ сообщила о том, что получила информацию о подготовке иностранными спецслужбами в период с 5 декабря 2016 года масштабных кибератак с целью дестабилизации финансовой системы России.

Вечером 5 декабря банк ВТБ сообщил о том, что сайты группы подверглись DDоS-атаке. При этом банк продолжил работу в штатном режиме, сообщает ТАСС.