Центробанк отнесся спокойно к сообщениям о кибератаках
Вероятность системного сбоя в российских банках из-за действий хакеров крайне невелика. Такое мнение высказал первый зампред Центробанка России Сергей Швецов.
По его словам, банковская система страны готова к хакерским атакам, но нужно продолжать развиваться дальше. "Хакеры быстро развиваются, поэтому нам надо оперативно развивать наши институты, защищающие нас от хакерских атак", - отметил Швецов.
2 декабря ФСБ сообщила о том, что получила информацию о подготовке иностранными спецслужбами в период с 5 декабря 2016 года масштабных кибератак с целью дестабилизации финансовой системы России.
Вечером 5 декабря банк ВТБ сообщил о том, что сайты группы подверглись DDоS-атаке. При этом банк продолжил работу в штатном режиме, сообщает ТАСС.
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