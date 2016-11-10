Центробанк РФ отметил ежедневные DDoS-атаки на российские кредитные учреждения

Все российские банки ежедневно подвергаются массированным кибератакам. Такое заявление сделал первый заместитель Центробанка РФ Сергей Швецов.

- DDoS-атакам подвергаются ежедневно и все банки. Накануне масштабная атака была предпринята сразу на пять кредитных организаций, - цитирует Швецова ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

Как отметил первый заместитель главы ЦБ, отражением атак занимаются как сами банки, так и Регулятор.

- Сбербанк – достаточно хорошая организация в плане процесса противодействия киберугрозам. Не могу сказать, что вся наша банковская система настолько хорошо защищена, поэтому здесь роль Центрального банка важна – мы определяем минимальные стандарты и минимальные уровни защиты для кредитных организаций, использующих цифровые технологии, и проверяем, насколько это имплементировано и работает, - пояснил Швецов.

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