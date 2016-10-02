Центробанк РФ не откажется от политики борьбы с «дутыми» банками

Банк России будет и дальше выводить с рынка банки с "дутым" капиталом и плохими активами. С таким заявлением выступила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее мнению, деятельность таких банков несет риски для вкладчиков и бизнеса, сообщает ТАСС.

«Оставлять их на рынке нельзя, потому что проблемы будут только нарастать. Если такой банк с "дырами" будет дальше привлекать средства вкладчиков и бизнеса, то в итоге пострадает больше вкладчиков и бизнеса, поэтому нужно такие банки вовремя выводить с рынка», - сказала Набиуллина.

В целом руководитель ЦБ оценила работу банков в России как стабильную, финансовые учреждения, как и прежде, продолжают кредитовать экономику.