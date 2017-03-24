Центробанк в очередной раз снизил ключевую ставку до 9,75 процента годовых

Совет директоров Центрального Банка РФ принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, то есть до 9,75 процента годовых.

«Совет директоров Банка России 24 марта 2017 года принял решение снизить ключевую ставку до 9,75 процента годовых. Совет директоров отмечает, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, продолжается снижение инфляционных ожиданий и восстановление экономической активности. Инфляционные риски несколько снизились, но сохраняются на повышенном уровне», - сообщает пресс-служба Регулятора.

Следующее заседание совета директоров Центробанка, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 апреля 2017 года.