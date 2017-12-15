Центробанк лишил руководства «Промсвязьбанк»

Центробанк назначил временную администрацию в «Промсвязьбанке» и решил не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

В данный момент «Промсвязьбанк» работает в обычном режиме.

Центробанк заявил, что открыть вклад или воспользоваться другими услугами банка можно в любое время. Также отмечается, что регулятор будет оказывать финансовую поддержку кредитной организации.

Ранее Банк России потребовал от «Промсвязьбанка» доначислить около 100 миллиардов рублей резервов, сообщает РИА Новости.

Основные владельцы Промсвязьбанка — братья Алексей и Дмитрий Ананьевы.

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Места: Россия
Организации: Банк России
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