Центробанк лишил руководства «Промсвязьбанк»

Центробанк назначил временную администрацию в «Промсвязьбанке» и решил не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

В данный момент «Промсвязьбанк» работает в обычном режиме.

Центробанк заявил, что открыть вклад или воспользоваться другими услугами банка можно в любое время. Также отмечается, что регулятор будет оказывать финансовую поддержку кредитной организации.

Ранее Банк России потребовал от «Промсвязьбанка» доначислить около 100 миллиардов рублей резервов, сообщает РИА Новости.

Основные владельцы Промсвязьбанка — братья Алексей и Дмитрий Ананьевы.