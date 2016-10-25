Центробанк лишил лицензии КБ «Финансовый капитал»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «Финансовый капитал» (Санкт-Петербург), говорится в сообщении ЦБ РФ.

Лицензия отозвана с сегодняшнего дня.

«КБ «Финансовый капитал» вел очень рискованную кредитную политику, которая связана с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

Ввиду плохого качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток, КБ оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

Банк также не соблюдал требования законодательства и нормативных актов регулятора в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористических организаций в части своевременного и качественного представления в уполномоченный орган информации, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Отмечается, что руководители и собственники кредитной организации не проводили необходимых мер по нормализации ее деятельности.

Сейчас банком будет управлять временная администрация.

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