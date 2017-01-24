Центробанк РФ не исключает снижения ключевой ставки в 2017 году

Директор департамента денежно-кредитной политики Центрального Банка РФ Игорь Дмитриев заявил, что процесс восстановления российской экономики приобрел устойчивые формы, что открывает возможности для снижения ставок.

- Сейчас действительно наблюдается восстановление экономики. Правда многие оптимистичные и радужные прогнозы, они при более высоких ценах на нефть, чем те которые закладывались в прогноз социально-экономического развития и базовый прогноз ЦБ. Будет нефть выше, будет и рост лучше. Но суть в том, что экономика восстанавливается сейчас. Мы наблюдаем данные по инфляции - 5,4 процента. Все это открывает пространство для снижения ставок, - цитирует Дмитриева ТАСС.

По словам представителя Регулятора, перечисленные факторы открывают возможность для постепенного смягчения денежно-кредитной политики.

- Вместе с тем, здесь важно понимать опасность поспешных шагов. Потому что, если это будет сделано преждевременно, без закрепления ситуации с теми же и внешними условиями, и инфляционными ожиданиями, это может привести к отказу от сберегательной модели поведения населения, от некоторого снижения доверия к рублю. Экономика будет расти быстрее, но в целом на она будет выше, - подчеркнул Дмитриев.