В центре Томска в ДТП попал олень
В центре Томска произошло столкновение автомобиля «Фольксваген» и оленя. Авария случилась на улице Красноармейской.
Об этом сообщает «Интерфакс».
Установлено, что олень используется как аттракцион. Животное шло по обочине и неожиданно выпрыгнуло на проезжую часть. В результате ДТП водитель не пострадал, а у оленя отвалилась часть рога.
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