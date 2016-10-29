В центре Томска в ДТП попал олень

В центре Томска произошло столкновение автомобиля «Фольксваген» и оленя. Авария случилась на улице Красноармейской.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Установлено, что олень используется как аттракцион. Животное шло по обочине и неожиданно выпрыгнуло на проезжую часть. В результате ДТП водитель не пострадал, а у оленя отвалилась часть рога.