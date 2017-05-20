В центре столицы автомобиль упал в Яузу после ДТП
В центре столицы в результате аварии автомобиль упал в реку Яузу. Четыре человека, в том числе двое детей, получили травмы.
Как сообщает РБК, ДТП случилось недалеко от дома № 13 на набережной Академика Туполева. В результате столкновения двух иномарок KIA и Toyota, машина KIA упала в реку Яузу. Известно, что пострадали четыре человека, двое из которых - дети.
7 апреля 2017 года в районе Марьино автомобиль BMW после столкновения с Mazda затонул в пруду. Двое пострадавших были эвакуированы вертолетом в больницу № 15.
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