В центре столицы автомобиль упал в Яузу после ДТП

В центре столицы в результате аварии автомобиль упал в реку Яузу. Четыре человека, в том числе двое детей, получили травмы.

Как сообщает РБК, ДТП случилось недалеко от дома № 13 на набережной Академика Туполева. В результате столкновения двух иномарок KIA и Toyota, машина KIA упала в реку Яузу. Известно, что пострадали четыре человека, двое из которых - дети.

7 апреля 2017 года в районе Марьино автомобиль BMW после столкновения с Mazda затонул в пруду. Двое пострадавших были эвакуированы вертолетом в больницу № 15.