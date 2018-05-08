В центре Рима взорвался пассажирский автобус
На одной из центральных улиц Рима загорелся автобус с пассажирами.
Водитель после обнаружения возгорания в хвосте автобуса высадил пассажиров и покинул транспортное средство, которое впоследствии сгорело почти полностью.
По словам очевидцев, после возгорания произошел взрыв.
Никто из пассажиров автобуса благодаря своевременным действиям водителя в результате инцидента не пострадал. Причиной возгорания называют короткое замыкание и изношенность автобуса, передает РИА Новости.
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