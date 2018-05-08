В центре Рима взорвался пассажирский автобус

На одной из центральных улиц Рима загорелся автобус с пассажирами.

Водитель после обнаружения возгорания в хвосте автобуса высадил пассажиров и покинул транспортное средство, которое впоследствии сгорело почти полностью.

По словам очевидцев, после возгорания произошел взрыв.

Никто из пассажиров автобуса благодаря своевременным действиям водителя в результате инцидента не пострадал. Причиной возгорания называют короткое замыкание и изношенность автобуса, передает РИА Новости.