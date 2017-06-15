В ДТП в центре Нью-Йорка пострадали 10 человек
В центре Нью-Йорка, на Манхэттене произошло ДТП, в котором получили ранения 10 человек.
На пересечении 37-й улицы и Девятой авеню автомобиль врезался в группу пешеходов. Один пострадавший отправлен в больницу, остальным медики оказали помощь прямо на месте, передает ТАСС.
Предполагается, что причиной происшествия стала потеря водителем автомобиля управления.
Подобный случай произошел около месяца назад на Таймс-сквер. Тогда один человек погиб и больше 20 были травмированы. По версии следствия, водитель совершил наезд на людей, будучи под воздействием наркотиков.
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