В ДТП в центре Нью-Йорка пострадали 10 человек

В центре Нью-Йорка, на Манхэттене произошло ДТП, в котором получили ранения 10 человек.

На пересечении 37-й улицы и Девятой авеню автомобиль врезался в группу пешеходов. Один пострадавший отправлен в больницу, остальным медики оказали помощь прямо на месте, передает ТАСС.

Предполагается, что причиной происшествия стала потеря водителем автомобиля управления.

Подобный случай произошел около месяца назад на Таймс-сквер. Тогда один человек погиб и больше 20 были травмированы. По версии следствия, водитель совершил наезд на людей, будучи под воздействием наркотиков.