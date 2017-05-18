В центре Нью-Йорка автомобиль врезался в толпу прохожих
Один человек погиб и еще 10 пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке. Инцидент произошел на площади Таймс-сквер.
По словам очевидцев, автомобиль, вылетевший на тротуар, передвигался на большой скорости. Один из свидетелей произошедшего считает, что водитель действовал умышленно, передает Reuters.
Обстоятельства происшествия уточняются.
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