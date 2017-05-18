В центре Нью-Йорка автомобиль врезался в толпу прохожих

Один человек погиб и еще 10 пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке. Инцидент произошел на площади Таймс-сквер.

По словам очевидцев, автомобиль, вылетевший на тротуар, передвигался на большой скорости. Один из свидетелей произошедшего считает, что водитель действовал умышленно, передает Reuters.

Обстоятельства происшествия уточняются.