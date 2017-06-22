В центре Москвы зажгли почти полторы тысячи свечей

В ночь на 22 июня на Крымской набережной в Москве в рамках акции «Линия жизни» были зажжены 1418 свечей.

Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби. Оно проводится более чем в 80 городах страны – в годовщину начала Великой Отечественной войны россияне отдают дань памяти погибшим.

В Москве первая свеча была зажжена в 21:30 ветераном ВОВ. Памятный огонь в столице будет поддерживаться более суток – до полуночи 23 июня, сообщает Regnum.