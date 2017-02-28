В Центре Москвы загорелся особняк постройки 18 века
В Центре Москвы загорелся особняк постройки 18 века, сообщили в столичном ГУ МЧС.
Как уточняется в сообщении, площадь пожара составила около 40 квадратных метров.
По данным на 19:26 по московскому времени пожар был локализован.
Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 18:28 мск.
Уточняется, что инцидент произошел на чердаке здания старой постройки по адресу Дашков переулок, 7, сообщает ТАСС.
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