В Центре Москвы загорелся особняк постройки 18 века, сообщили в столичном ГУ МЧС.

Как уточняется в сообщении, площадь пожара составила около 40 квадратных метров.

По данным на 19:26 по московскому времени пожар был локализован.

Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 18:28 мск.

Уточняется, что инцидент произошел на чердаке здания старой постройки по адресу Дашков переулок, 7, сообщает ТАСС.