В центре Москвы задержан итальянский политик
Лидер итальянской партии "Лига Севера" Маттео Сальвини вышел на Красную площадь с плакатом. Политика задержали.
На плакате итальянца был написан призыв к референдуму. Полицейские заинтересовались пикетом и проверили документы политика. Правоохранители заявили, что на одиночный пикет с плакатом необходимо разрешение, сообщает Ридус.
Когда ситуация прояснилась, Сальвини отпустили. Известно, что плакат был выполнен на итальянском языке, на нем было написано: «Я голосую „Нет“ на референдуме 4 декабря».
На референдуме в Италии будет рассмотрен вопрос о снижении роли сената и региональных парламентов. Противники реформы считают, что такие изменения приведут к концентрации власти в руках премьер-министра Италии.
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