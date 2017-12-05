В центре Москвы установят большую театральную елку

На Славянской площади по пути к парку «Зарядье» в Москве появится 12-метровая новогодняя елка, которую посвятят Году театра в России.

По задумке - в овальных рамках на елке будут висеть фотографии Станиславского, Немировича-Данченко, Вахтангова, театральные маски, а внизу елка будет декорирована занавесом.

Генеральный директор компании, которая занимается производством новогоднего оформления Москвы, Елена Зайцева заявила, что над Тверской площадью под Новый Год появится теплый полог и звездное небо.

Также она добавила, что в этом году будет введен новый принцип оформления столицы - много фоторамок, открыток, специальных зон для фотографирования, инсталляций.

Елки же в Москве больше не будут делать гигантскими, чтобы не закрывать красивые виды города, сообщает Interfax.