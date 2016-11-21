В центре Москвы угнали автомобиль за 6,5 млн рублей
В центре столицы неизвестными угнан автомобиль стоимосьтю в шесть с половиной миллионов рублей.
Инцидент произошел на Большом Рогожском переулке. К полицейским обратился финансовый директор одной из компаний, заявив, что у него похищен автомобиль BMW X6, сообщает «Подмосковье сегодня».
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Правоохранители ведут расследование, выясняют подробности угона. Предполагается, что злоумышленников было несколько
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