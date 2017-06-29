В центре Москвы сегодня ограничат движение транспорта
В центре Москвы 29 июня ограничат движение автотранспорта в связи с церемонией закрытия Московского международного кинофестиваля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта города.
Как уточняется в материале, движение автотранспорта будет ограничено по улице Малая Дмитровка от Успенского переулка до Страстного бульвара, а также в Большом Путинковском переулке от Малого Путинковского переулка до Тверской улицы.
Ограничения будут действовать с 16 до 23 часов.
Московский международный кинофестиваль открылся в столице России 23 июня с песни, автором которой является официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает «Национальная служба новостей».
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