В центре Москвы 29 июня ограничат движение автотранспорта в связи с церемонией закрытия Московского международного кинофестиваля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта города.

Как уточняется в материале, движение автотранспорта будет ограничено по улице Малая Дмитровка от Успенского переулка до Страстного бульвара, а также в Большом Путинковском переулке от Малого Путинковского переулка до Тверской улицы.

Ограничения будут действовать с 16 до 23 часов.

Московский международный кинофестиваль открылся в столице России 23 июня с песни, автором которой является официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает «Национальная служба новостей».