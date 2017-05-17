В центре Москвы раскопали древний некрополь
Часть древнего кладбища XVII века и руины церкви Спаса Преображения нашли археологи на улице Сретенке в Москве во время работ по благоустройству в рамках программы «Моя улица».
В ходе осмотра старых коммуникаций по улице Сретенка, в переотложенном грунте были выявлены остатки разрушенного в первой половине XX века исторического некрополя, - сообщает «N + 1».
Рядом с кладбищем найден фундамент церкви Спаса Преображения, которая была построена в 1681 году. В 1935 году храм взорвали, а на его месте соорудили школу.
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