В центре Москвы раскопали древний некрополь

Часть древнего кладбища XVII века и руины церкви Спаса Преображения нашли археологи на улице Сретенке в Москве во время работ по благоустройству в рамках программы «Моя улица».

В ходе осмотра старых коммуникаций по улице Сретенка, в переотложенном грунте были выявлены остатки разрушенного в первой половине XX века исторического некрополя, - сообщает «N + 1».

Рядом с кладбищем найден фундамент церкви Спаса Преображения, которая была построена в 1681 году. В 1935 году храм взорвали, а на его месте соорудили школу.