В центре Москвы пулевое ранение получил 45-летний бизнесмен на Lexus
В Москве объявлен план-перехват после инцидента со стрельбой, который произошел в центре города, в результате чего пулевое ранение получил водитель Lexus.
- Объявлен план «Перехват» на иномарку, водитель которой из неустановленного оружия произвел выстрелы в водителя Lexus в центре Москвы, — рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.
В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили объявление плана «Перехват» в Москве, не уточнив подробностей.
Сообщается также, что пострадавший госпитализирован.
Как стало известно Лайфу, в результате нападения в центре Москвы пострадал 45-летний бизнесмен Леонид Нувахов. Он является владельцем нескольких компаний, занимающихся торговлей, в том числе ООО «Ашер» и ООО «Боти».
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