В центре Москвы пулевое ранение получил 45-летний бизнесмен на Lexus

В Москве объявлен план-перехват после инцидента со стрельбой, который произошел в центре города, в результате чего пулевое ранение получил водитель Lexus.

- Объявлен план «Перехват» на иномарку, водитель которой из неустановленного оружия произвел выстрелы в водителя Lexus в центре Москвы, — рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили объявление плана «Перехват» в Москве, не уточнив подробностей.

Сообщается также, что пострадавший госпитализирован.

Как стало известно Лайфу, в результате нападения в центре Москвы пострадал 45-летний бизнесмен Леонид Нувахов. Он является владельцем нескольких компаний, занимающихся торговлей, в том числе ООО «Ашер» и ООО «Боти».