В центре Москвы произошла драка двух автоледи

Две автоледи не поделили парковочное место в центре Москвы и устроили драку. Уточняется, что инцидент произошел на улице Большая Якиманка.

По словам очевидцев, после словесной перепалки одна автоледи ударила другую.

Конфликт удалось разрешить только после прибытия полиции, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»

Ранее в аэропорту Домодедово появились женские парковочные места, размеченные розовой туфелькой на шпильке.

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