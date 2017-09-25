В центре Москвы произошла драка двух автоледи
Две автоледи не поделили парковочное место в центре Москвы и устроили драку. Уточняется, что инцидент произошел на улице Большая Якиманка.
По словам очевидцев, после словесной перепалки одна автоледи ударила другую.
Конфликт удалось разрешить только после прибытия полиции, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»
Ранее в аэропорту Домодедово появились женские парковочные места, размеченные розовой туфелькой на шпильке.
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