В центре Москвы произошла массовая драка

Ранним утром, 29 сентября, в самом центре Москвы произошла массовая драка, сообщает Агентство новостей "Москва".

Как уточнил источник в правоохранительных органах столицы, в конфликте на улице Новый Арбат приняли участие не менее 20 человек.

На место прибыли сотрудники местного ОВД, причина драки уточняется.