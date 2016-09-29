В центре Москвы произошла массовая драка

Ранним утром, 29 сентября, в самом центре Москвы произошла массовая драка, сообщает Агентство новостей "Москва".

Как уточнил источник в правоохранительных органах столицы, в конфликте на улице Новый Арбат приняли участие не менее 20 человек.

На место прибыли сотрудники местного ОВД, причина драки уточняется.

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