В центре Москвы подростки вспороли живот мужчине

В ночь на 18 ноября в центре Москвы подростки вспороли живот приезжему из Самары.

Как отмечается в сообщении, пострадавший был госпитализирован в одну из больниц столицы.

По данным правоохранительных органов, между подростками и мужчиной произошел конфликт, закончившийся поножовщиной.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает «Дни.ру».