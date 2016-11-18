В центре Москвы подростки вспороли живот мужчине
В ночь на 18 ноября в центре Москвы подростки вспороли живот приезжему из Самары.
Как отмечается в сообщении, пострадавший был госпитализирован в одну из больниц столицы.
По данным правоохранительных органов, между подростками и мужчиной произошел конфликт, закончившийся поножовщиной.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает «Дни.ру».
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