В центре Москвы ограничат движение транспорта из-за репетиции парада Победы

25 апреля в связи с подготовкой к параду на Красной площади в центре столицы будет ограничено движение транспорта.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД, движение личного и общественного транспорта будет ограничено «на участке от Триумфальной площади до улицы Охотный ряд, по улицам Моховая, Охотный ряд, Театральному проезду, Страстному бульвару, Тверскому бульвару, Большому Путинковскому переулку».

Известно, что эти меры будут предприняты в 21:30 и продлятся до окончания репетиции военного парада, приуроченного ко Дню Победы.