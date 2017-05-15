В центре Москвы обокрали автомобиль крупного бизнесмена

В центре Москвы взломан автомобиль известного бизнесмена Ивана С.

Корреспондент «Русской планеты» пообщался с потерпевшим. Выяснилось, что дорогая иномарка была припаркована в районе Нового Арбата, неизвестный взломал ее и обшарил салон.

Бизнесмен был удивлен, когда обнаружил в бардачке салона свои документы и небольшую сумму наличности, которые грабитель почему-то проигнорировал. Возможно, он просто не открыл бардачок, ища что-то в салоне. Пропал только пустой мужской кошелек, и мелочь в отсеке под ручкой переключателя скоростей.

Также бизнесмен не досчитался рамки Федора Конюхова, которая лежала на заднем сиденье автомобиля. Пострадавший признался «Русской Планете», что, похоже, этот необычный сувенир спас его от более крупной потери – денег и документов, переключив внимание грабителя.

В полицию Иван обращаться не стал.

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Места: Москва
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