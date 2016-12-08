В центре Москвы неизвестный пригрозил взорвать отделение Сбербанка

В центре столицы неизвестный злоумышленник потребовал деньги у кассира Сбербанка, пригрозив взорвать помещение.

Инцидент произошел в отделении банка №14, расположенном по Грузинскому переулку. Злоумышленник незаметно для посетителей передал сотруднику записку с угрозой: «В банке находится человек с бомбой, если не отдашь все деньги, мы взорвем филиал!»

Неизвестный поспешил скрыться, когда кассир нажала тревожную кнопку. После эвакуации посетителей и персонала помещение было тщательно проверено, но взрывного устройства в нем не оказалось, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Ведутся поиски злоумышленника.

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