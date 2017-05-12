В центре Москвы найдено пять тайных комнат
В Китайгородской стене Москвы археологи нашли пять тайных помещений. Главный археолог столицы Леонид Кондрашев сказал, что при помощи подобных тайных комнат совершались прослушки противников.
Он добавил, что крепость крупная по размеру, поэтому подкопы и тайные комнаты часто делать было нельзя, чтобы не обессилить всю конструкцию. Значительным является также тот факт, что одну из комнат планируется сделать доступной для посетителей, - сообщают «РИА Новости».
Археологи отмечают, что похожие находки встречались и раньше. Так, тайная комната была обнаружена в районе Лубянки и Новой площади. В ходе работ исследователи разберут тыльную сторону Китайгородской стены.
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