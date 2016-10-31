В центре Москвы может появиться сквер имени Ислама Каримова

Мэрия Москвы рассмотрит вопрос о появлении в центре российской столицы сквера Ислама Каримова. По предварительным данным, объект, названный именем первого президента Узбекистана, будет размещен в районе Якиманки.

С просьбой о названии сквера к руководству Москвы обратились общественные деятели России и Узбекистана. На данный момент сквер, который находится между домом 39, строением 1 на Большой Полянке и домом 13 по 1-му Казачьему переулку не имеет официального названия. При этом сквер находится близко к консульскому отделу Узбекистана, сообщает "Интерфакс".

Ислам Каримов скончался после продолжительной болезни в сентябре 2016 года. Его похоронили в Самарканде.

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Теги:
Места: Москва, СНГ
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