В центре Москвы эвакуируют ТЦ «Новинский пассаж»

В здании торгового центра «Новинский пассаж», расположенного в центре Москвы, проводится эвакуация из-за задымления.

Как уточняется в сообщении, в торговом центре сработала пожарная сигнализация о задымлении.

Сейчас пожарные обследуют здание.

Информации о пострадавших не поступала, сообщает Life.

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Места: Москва
События: происшествия
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