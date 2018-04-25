В центре Москвы эвакуируют ТЦ «Новинский пассаж»
В здании торгового центра «Новинский пассаж», расположенного в центре Москвы, проводится эвакуация из-за задымления.
Как уточняется в сообщении, в торговом центре сработала пожарная сигнализация о задымлении.
Сейчас пожарные обследуют здание.
Информации о пострадавших не поступала, сообщает Life.
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