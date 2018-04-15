В центре Москвы частично обрушилось вековое здание
В Пушкарёвском переулке в столице частично обрушилась стена пятиэтажного здания.
«В момент обрушения стены в пятиэтажном выселенном здании 1916 года постройки, находящемся на реконструкции, людей не было, никто не пострадал», - рассказали агентству «Интерфакс» в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
После обрушения более 60 жильцов соседнего дома эвакуировали для обеспечения безопасности. В пресс-службе МЧС сообщили, что существует угроза нарушения целостности здания, находящегося на реконструкции.
Ранее в торговом центре Калининграда обрушился декоративный потолок.
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