В центре Луганска прогремел взрыв
В результате взрыва, произошедшего в центре Луганска, поврежден памятник погибшим десантникам, расположенный у Украинского академического музыкально-драматического театра на Оборонной.
После взрыва загорелась установленная на пьедестале у театра боевая машина десанта.
Обстоятельства происшествия уточняются, сообщает ТАСС.
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