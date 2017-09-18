В центре Луганска прогремел взрыв

В результате взрыва, произошедшего в центре Луганска, поврежден памятник погибшим десантникам, расположенный у Украинского академического музыкально-драматического театра на Оборонной.

После взрыва загорелась установленная на пьедестале у театра боевая машина десанта.

Обстоятельства происшествия уточняются, сообщает ТАСС.