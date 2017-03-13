В центре Киева замуровали головной офис Сбербанка

Головной офис Сбербанка в украинской столице временно прекратил работу по соображениям безопасности.

«По факту инцидента банком подано заявление в правоохранительные органы. Все остальные отделения банка работают в штатном режиме», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы кредитной организации.

Ранее СМИ сообщили что украинские националисты заложили бетонными блоками вход и часть витрин здания Сбербанка на улице Владимирской в Киеве. Они пригрозили проделать подобное и с другими отделениями российских банков на территории Украины. По словам радикалов, таким образом они противостоят влиянию РФ в банковском деле Украины.

Некоторое время назад сообщалось, что радикалы заблокировали работу десятков банкоматов российских кредитных организаций, залив их монтажной пеной.