В центре Киева радикалы атаковали здание «Укрэнерго»

Десятки радикалов собрались у здания «Укрэнерго» с плакатами в поддержку блокады Донбасса. Участники третьей годовщины событий на майдане в Киеве зажгли дымовые шашки.

Об этом сообщает агентство «Укринформ». Отмечается, что участники акции «жгут предметы, похожие на дымовые шашки, также слышны взрывы то ли от петард, то ли от взрывпакетов».

Они держат в руках плакаты с надписями «Поддерживаю торговую блокаду» и выкрикивают лозунг «Банду геть!» («Банду долой!»), - пишет Lenta.ru.

Ранее в Киеве состоялся митинг, участники которого требовали от президента Украины Петра Порошенко прекратить торговлю с ДНР и ЛНР.