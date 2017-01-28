В центре Канады разбился военный самолет

В канадской провинции Саскачеван потерпел крушение учебный самолет ВВС страны.

На борту находились два человека – инструктор и ученик. Оба успели катапультироваться. Они получили незначительные травмы, не представляющие угрозы для жизни, сообщает телеканал CTV News.

Причины аварии пока не установлены. Обстоятельства происшествия выясняются.

Самолет приписан к авиабазе неподалеку от города Мус-Джо. Здесь проходят подготовку пилоты НАТО.