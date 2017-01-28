В центре Канады разбился военный самолет
В канадской провинции Саскачеван потерпел крушение учебный самолет ВВС страны.
На борту находились два человека – инструктор и ученик. Оба успели катапультироваться. Они получили незначительные травмы, не представляющие угрозы для жизни, сообщает телеканал CTV News.
Причины аварии пока не установлены. Обстоятельства происшествия выясняются.
Самолет приписан к авиабазе неподалеку от города Мус-Джо. Здесь проходят подготовку пилоты НАТО.
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