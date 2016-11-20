В ДТП в центре Израиля пострадали десятки человек

В центре Израиля в ДТП с участием двух автобусов и нескольких автомобилей пострадали более 60 человек.

Инцидент произошел в час пик на оживленном перекрестке у города Холон. Подавляющее большинство пострадавших отделались легкими травмами. Состояние одной из женщин медики оценивают как средней тяжести, сообщает РИА «Новости».

Полиция занимается восстановлением движения на месте происшествия и устанавливает причины аварии.