В центре Флоренции сработало самодельное взрывное устройство

Один сотрудник правоохранительных органов Италии получил серьезные ранения в результате взрыва самодельной бомбы недалеко от исторического центра Флоренции.

Полицейский патруль обнаружил подозрительный предмет у входа в книжный магазин, связанный с неофашистской организацией CasaPound. Прибывшие на место взрывотехники приступили к обезвреживанию бомбы, но она все-таки взорвалась, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

По предварительным данным, бомба была подключена к часовому механизму.

Пострадавшего полицейского срочно госпитализировали и прооперировали. Ему угрожает потеря глаза. Кроме этого, он получил серьезное ранение руки.