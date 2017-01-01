В центре Флоренции сработало самодельное взрывное устройство
Один сотрудник правоохранительных органов Италии получил серьезные ранения в результате взрыва самодельной бомбы недалеко от исторического центра Флоренции.
Полицейский патруль обнаружил подозрительный предмет у входа в книжный магазин, связанный с неофашистской организацией CasaPound. Прибывшие на место взрывотехники приступили к обезвреживанию бомбы, но она все-таки взорвалась, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.
По предварительным данным, бомба была подключена к часовому механизму.
Пострадавшего полицейского срочно госпитализировали и прооперировали. Ему угрожает потеря глаза. Кроме этого, он получил серьезное ранение руки.
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