В центре Екатеринбурга воры украли 50 кг пельменей

В Екатеринбурге неизвестные ограбили кафе «Замес» в центре города на улице Пушкина, сорвав куш в виде 50 кг пельменей.

Ограбление произошло около 22:00 часов, когда посетителей в кафе уже не было, и оно готовилось к закрытию.

Трое неизвестных в балаклавах ворвались в кафе, но поняв, что касса уже пуста (инкассация была проведена раньше), грабители вычистили морозильник с замороженными пельменями, которых оказалось 50 кг.

Каким образом грабители вынесли 50 кг пельменей, не уточняется.

Никто из сотрудников заведения не пострадал, передает «Znak».

Владельцы кафе «Замес» заявили, что написали заявление в полицию.