В центре Екатеринбурга воры украли 50 кг пельменей
В Екатеринбурге неизвестные ограбили кафе «Замес» в центре города на улице Пушкина, сорвав куш в виде 50 кг пельменей.
Ограбление произошло около 22:00 часов, когда посетителей в кафе уже не было, и оно готовилось к закрытию.
Трое неизвестных в балаклавах ворвались в кафе, но поняв, что касса уже пуста (инкассация была проведена раньше), грабители вычистили морозильник с замороженными пельменями, которых оказалось 50 кг.
Каким образом грабители вынесли 50 кг пельменей, не уточняется.
Никто из сотрудников заведения не пострадал, передает «Znak».
Владельцы кафе «Замес» заявили, что написали заявление в полицию.
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