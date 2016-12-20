В центре Донецка сработало мощное взрывное устройство
Мощное взрывное устройство сработал в центре Донецка в одном из припаркованных автомобилей.
По свидетельству очевидцев, взрыв прогремел в районе областной травматологии, - сообщают «Народные новости».
Как минимум один человек получил серьезные ранения и госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.
Территория вокруг подорвавшегося автомобиля оцеплена, на месте инцидента работают правоохранительные органы ДНР.
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