В центре Донецка сработало мощное взрывное устройство

Мощное взрывное устройство сработал в центре Донецка в одном из припаркованных автомобилей.

По свидетельству очевидцев, взрыв прогремел в районе областной травматологии, - сообщают «Народные новости».

Как минимум один человек получил серьезные ранения и госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Территория вокруг подорвавшегося автомобиля оцеплена, на месте инцидента работают правоохранительные органы ДНР.

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Места: ДНР
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