В центре Берлина грузовик врезался в рождественскую ярмарку

У зоопарка в центре Берлина грузовик врезался в рождественскую ярмарку.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкие СМИ.

По данным журналистов как минимум один человек погиб и несколько получили тяжелые ранения.

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Места: Германия
События: происшествия
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