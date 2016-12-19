В центре Берлина грузовик врезался в рождественскую ярмарку
У зоопарка в центре Берлина грузовик врезался в рождественскую ярмарку.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкие СМИ.
По данным журналистов как минимум один человек погиб и несколько получили тяжелые ранения.
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