Центральный канал США показал послание Путина к Федеральному собранию

Американский канал правительственных трансляций C-SPAN, освещающий основные политические события в США, полчаса транслировал послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.

Как отмечается в сообщении, запись выступления российского главы вышла в эфир перед трансляцией с митинга избранного президента США Дональда Трампа в Огайо.

Слова Путина о готовности России к сотрудничеству с новой администрацией США были размещены в описании к видеозаписи на официальном сайте трансляций, сообщает «Федерал пресс».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия, США
Следующая новость Два корабля ВМС США вошли в Средиземное море

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО