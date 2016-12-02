Центральный канал США показал послание Путина к Федеральному собранию
Американский канал правительственных трансляций C-SPAN, освещающий основные политические события в США, полчаса транслировал послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.
Как отмечается в сообщении, запись выступления российского главы вышла в эфир перед трансляцией с митинга избранного президента США Дональда Трампа в Огайо.
Слова Путина о готовности России к сотрудничеству с новой администрацией США были размещены в описании к видеозаписи на официальном сайте трансляций, сообщает «Федерал пресс».
Следующая новость Два корабля ВМС США вошли в Средиземное море
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии