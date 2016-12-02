Центральный канал США показал послание Путина к Федеральному собранию

Американский канал правительственных трансляций C-SPAN, освещающий основные политические события в США, полчаса транслировал послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.

Как отмечается в сообщении, запись выступления российского главы вышла в эфир перед трансляцией с митинга избранного президента США Дональда Трампа в Огайо.

Слова Путина о готовности России к сотрудничеству с новой администрацией США были размещены в описании к видеозаписи на официальном сайте трансляций, сообщает «Федерал пресс».