В Центральной России школьникам продлили каникулы

В нескольких российских регионах из-за сильных морозов власти приняли решение о продлении школьных каникул. В московских школах занятия начнутся завтра.

Зимние каникулы продлевают школьникам на день в Ярославской области и во Владимире из-за сильных морозов. Под вопросом начало занятий в Костромской области, где минувшей ночью столбик термометра опустился до минус 44 градусов, сообщает ТАСС.

Между тем, в ночь с 7 на 8 января температура воздуха в Московской области опускалась до минус 36 градусов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни холода начнут отступать из столичного региона.

Столичные власти накануне объявили "оранжевый" уровень опасности из-за сильных морозов. Коммунальные службы Москвы работают в усиленном режиме.