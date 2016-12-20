Центр управления полетами обокрали на 314 миллионов рублей

Глава компании «Дельта-Строй» Александр Осипов и его сотрудник Алексей Тигиев, сорвавшие программу реконструкции трех зданий ЦУПа, арестованы на два месяца. Такое решение принял Басманный суд столицы по представлению Следственного комитета и ФСБ.

Отмечается, что строители подозреваются в мошенничестве при реконструкции Центра управления полетами (ЦУП) в подмосковном Королеве на сумму в 314 миллионов рублей. Договор о проведении реконструкции и технического перевооружения трех корпусов ЦУПа был заключен 29 июля 2013 года между ФГУП ЦНИИмаш (головная научная организация «Роскосмоса») и ФГУП «Спецстройтехнологии» при Спецстрое России. Сумма контракта составила 1,047 миллиарда рублей. Позднее ЦНИИмаш перевел на счет исполнителя заказа аванс на сумму 838,7 миллионов рублей.

В июле 2014 года ФГУП «Спецстройтехнологии» заключил договор о проведении работ со своим субподрядчиком — компанией ООО «Дельта-Строй», на счета которой в 2014–2015 годах в качестве аванса было перечислено 314,9 миллионов рублей, что и стало причиной уголовного дела.

Как пишет газета «Известия», не состоявшаяся реконструкция ЦУПа — это не единственный строительный проект ЦННИИмаша, который сорвался из-за вскрывшихся мошеннических схем при строительстве. Ранее подобная история произошла со строительством «Центра контроля и подтверждения характеристик системы ГЛОНАСС». Через год поле начала строительства выяснилось, что смета превышена более чем на 40 процентов. Проведенные тогда же экспертами предприятия тесты показали, что подрядчик занимается подтасовками. Дополнительных средств на проект выделено не было, поэтому здание оставлено незавершенным.