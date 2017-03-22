Центр стратегических разработок предрек уменьшение рабочей недели до четырех дней

Выступая на заседании круглого стола, посвященного презентации доклада Центра стратегических разработок «Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения», профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Татьяна Малева заявила, что роботизация и использование искусственного интеллекта приведут к сокращению рабочей недели до четырех дней.

По словам профессора, такое уже происходило в истории человечества - в начале ХХ века продолжительность работы была сокращена до 40 часов в неделю благодаря внедрению машинного производства.

При этом Малева призвала не переоценивать размеры предстоящих изменений и не страшиться того, что дальнейшая компьютеризация производства приведет к массовой безработице.

- Я не вижу того, что изменения могут разрушить рынок труда и привести к безработице, — цитирует Малеву ИА REGNUM со ссылкой на ТАСС.

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